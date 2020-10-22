نجل ترامب يتهم بايدن بالتخفي والهروب من فضيحة مدوية قبل مناظرة والده

اتهم إريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشح الرئاسي المنافس له عن الحزب الديمقراطي جو بايدن بـ "الاختباء من واحدة من أكبر الفضائح في التاريخ الأمريكي" قبل الانتخابات الشهر المقبل.
وادعى نجل الرئيس ترامب أن منافس والده يتجنب الأضواء قبل المناظرة الرئاسية يوم الخميس لأنه لا يمتلك "القدرة على التحمل" للقيام بحملة نشطة.
كما زعم إيريك ترامب أن بايدن كان خائفًا من طرح أسئلة حول ابنه هانتر وسط فضيحة بريد إلكتروني مستمرة في برنامج حواري "هانيتي" على قناة فوكس نيو يوم الأربعاء.
وقال نجل الرئيس للمذيع شون هانيتي حول افتقار بايدن الملحوظ إلى الحملة الانتخابية: "هناك شيء ما معطل، في الواقع، هذا هو أكثر ما أعجب به في والدي، لقد غرس أخلاقيات العمل في أنا وإيفانكا وتيفاني"
وقال ترامب إن "أخلاقيات العمل مهمة، والظهور مهم، إنه الاحترام الذي تريد إظهاره للناخبين، لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بوالدي، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بما يفعله".
وظهر الرئيس السابق باراك أوباما الأربعاء الماضي للمرة الأولى في حملته الانتخابية لنائبه السابق في تجمع حاشد في فيلادلفيا.
وهناك، شن أوباما هجومًا شرسًا على ترامب ، واصفا إياه بـ "المجنون" ، واتهمه بالكذب يوميًا ، وغرد نظريات المؤامرة على تويتر.
كان هذا أقوى نقد حتى الآن لأوباما لخليفته في المكتب البيضاوي. وانتقد ترامب بسبب سياساته وخطابه. وقال أوباما "هذا ليس سلوك رئاسي عادي"
وذهب إريك ترامب إلى الادعاء بأن بايدن "يختبئ من واحدة من أكبر الفضائح في التاريخ الأمريكي".
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