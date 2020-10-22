نجل ترامب يتهم بايدن بالتخفي والهروب من فضيحة مدوية قبل مناظرة والده

اتهم إريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشح الرئاسي المنافس له عن الحزب الديمقراطي جو بايدن بـ "الاختباء من واحدة من أكبر الفضائح في التاريخ الأمريكي" قبل الانتخابات الشهر المقبل.

وادعى نجل الرئيس ترامب أن منافس والده يتجنب الأضواء قبل المناظرة الرئاسية يوم الخميس لأنه لا يمتلك "القدرة على التحمل" للقيام بحملة نشطة.

كما زعم إيريك ترامب أن بايدن كان خائفًا من طرح أسئلة حول ابنه هانتر وسط فضيحة بريد إلكتروني مستمرة في برنامج حواري "هانيتي" على قناة فوكس نيو يوم الأربعاء.