بومبيو يبحث مع حمدوك شطب السودان من قائمة الإرهاب

أجرى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بشأن شطب السودان من قائمة الإرهاب.

وقال بومبيو على حسابه الرسمي بتويتر: "أنا سعيد بالتحدث مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اليوم بشأن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ووصف وزير الخارجية الأميركية عملية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بالانتصار للولايات المتحدات والسودان وضحايا الإرهاب.

وأكد بومبيو لحمدوك خلال الاتصال الهاتفي عن دعمه لجهود السودان في تحسين علاقته مع إسرائيل.

وكانت مصادر إسرائيلية، قد قالت الخميس، إن الوفد الإسرائيلي الذي زار السودان متفائل بقرب الإعلان عن إقامة علاقات بين البلدين قريبا.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الذي زار الخرطوم ضمّ مندوبين من مكتب رئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي وجهات استخباراتية وأمنية إسرائيلية.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا زار العاصمة السودانية الخرطوم على متن طائرة خاصة، الأربعاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، أن هناك إعلان محتمل من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق سلام بين تل أبيب والخرطوم في الأيام القليلة المقبلة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين، إن إسرائيل "قريبة جدا من إقامة علاقات مع السودان"، وهو ما أكده مستشاره الخاص للشؤون الخارجية آري شاليكار لوكالة "فرانس برس".