توجيه تهمتى الاعتداء والإهانات العنصرية لسيدتين لطعنهما مسلمتين فى فرنسا

وجّهت السلطات الفرنسية تهمتى الاعتداء والإهانات العنصرية لامرأتين يشتبه بطعنهما محجّبتين قرب برج إيفل ومحاولة نزع حجابيهما، فى حادثة رفعت من منسوب التوتر فى فرنسا.





وقالت مصادر قضائية فرنسية اليوم الخميس، إن السلطات الفرنسية وجهت التهم للسيدتين اللتين يشتبه بطعنهما محجّبتين قرب برج إيفل ومحاولة نزع حجابيهما، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووجّهت الاتهامات للمرأتين فى وقت متأخر الأربعاء، بتنفيذ اعتداء زاد من خطورته استخدام سلاح، والسكر، وتوجيه إهانات ذات طابع عنصرى.

وكانت المتهّمتان بالاعتداء فى حالة سكر، عندما صادفتا مجموعة من النساء المسلمات والأطفال، فى ساحة "شان دو مارس" فى محيط برج إيفل، حسب ما ذكرت مصادر إعلامية عدة، واشتكت العائلة المسلمة من كلب السيّدتين وأعربت عن قلقها منه.

واندلع سجال فأخرجت إحدى المرأتين سكينا وطعنت اثنتين من المحجبات تبلغ إحداهما التاسعة عشرة والثانية 40 عاما، وأصيبت المرأة البالغة 40 عاما بست طعنات وتخضع للعلاج فى المستشفى جرّاء ثقب فى رئتها نجم عن الطعنات، وأما الضحية الأصغر سنا فتعرّضت لثلاث طعنات وخضعت كذلك للعلاج فى المستشفى وغادرت لاحقا، وأفادت الضحيتان أن المهاجمتين نادتهما بـ"العرب القذرين" وقالتا لهما "مكانكما ليس هنا".

ونفت المشتبه بهما أن تكونا وجّهتا أى إهانات عنصرية، وحذّر محاميهما برنار سوليتود من "تضخيم هذه الرواية" مشيرا إلى ضرورة "الالتزام بالحقائق: إنه خلاف نجم عن توجيه إهانات".

ووضعت المشتبه بها الرئيسية قيد الحبس الاحتياطى بينما أفرج عن صديقتها بكفالة، بحسب مصادر قريبة من التحقيق.

من جانبه طالب محامى الضحيتين آرى عليمى بتوجيه تهم أشد للمهاجمتين، متهما إياهما بمحاولة القتل بناء على عرقية أو ديانة الضحيتين، وأفاد أن إحدى المرأتين أشارت على وجه الخصوص إلى الحجاب الذى ارتدته عدد من النساء فى العائلة المسلمة، إذ أشارت إليه على أنه "ذاك الشيء الذى تضعنه على رؤوسكن".

كذلك، اتهم المشتبه بهما بمحاولة نزع حجاب الضحيتين وتوجيه ضربات على رأسيهما.

وأثارت الحادثة موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعى حيث اتهم البعض الإعلام الفرنسى بالصمت حيال هجوم اعتُبر بشكل واضح مناهضا للمسلمين، وتأتى القضية فى ظل ارتفاع منسوب التوتر العنصرى بعد قتل طالب لجوء روسى من أصل شيشانى الأستاذ الفرنسى صامويل باتى، عقب عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبى محمد الأسبوع الماضى.