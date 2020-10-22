بوتين : العالم ليس له مستقبل من دون نظام يسيطر على الأسلحة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العالم ليس له مستقبل من دون نظام يسيطر على الأسلحة، مشيرا إلى أن النظام العالمى تغير وهيمنة الدول الكبرى انتهت، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى وقت سابق، تغير النظام العالمى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتهاء فترة هيمنة الدول الكبرى على العالم. وأضاف أن دور بريطانيا وفرنسا فى العالم تغير ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الادعاء باستثنائيتها.

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