وزير الخارجية الأمريكي: ندعم جهود السودان في تحسين علاقته مع إسرائيل

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استعداد بلاده لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مسرور لحديثي اليوم مع حمدوك بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأكد بومبيو خلال الاتصال الهاتفي، إشادته ودعمه لجهود السودان في تحسين علاقته مع إسرائيل.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتزام الرئيس ترامب برفع اسم السودان عن قوائم الإرهاب.

جدير بالذكر، أن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، ذكرت اليوم الخميس، أن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحديث عن زيارة وفد من الأخيرة إلى العاصمة الخرطوم لتنسيق الإعلان بين الجانبين.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والإعلان الرسمي سيكون في الأسبوع القادم.

وأكدت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن وفدًا إسرائيليًا زار الخرطوم على متن طائرة خاصة غادرت مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، في رحلة مباشرة للعاصمة السودانية.

وأوضح المسؤولون أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الخطوة، لافتين إلى أن البيان الذي سيعلنه ترامب سوف يصدر في غضون أيام.