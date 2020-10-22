فرض حظر تجول في العاصمة اليونانية وعدة مدن

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، فرض حظر التجول في العاصمة أثينا، وعدة مناطق أخرى بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ومن ناحية أخرى، تراجعت أسهم شركة AstraZeneca، وهي شركة أدوية بريطانية سويدية، بنسبة 1.5 في المائة في بورصة لندن يوم الخميس، بعد انخفاض اليوم السابق بنسبة 1.8 في المائة وسط تقارير عن وفاة متطوع برازيلي في تجربة إكلينيكية للقاح كورونا.
وتراجعت أسهم أسترازينيكا اليوم 1.5 في المائة إلى 78.01 جنيه إسترليني، وتراجعت أسهمها يوم الأربعاء 1.8 بالمئة.
وأفادت وكالة المراقبة الصحية الوطنية في البرازيل (Anvisa) الأربعاء بوفاة متطوع برازيلي شارك في تجارب لقاح كوفيد 19، الذي طورته جامعة أكسفورد ومختبر AstraZeneca ، قائلة إن سبب الوفاة كان لم يكشف عنها لأسباب أخلاقية والسرية.
ولم تدل شركة AstraZeneca بتعليق رسمي على هذه القضية. وأوصت لجنة التقييم والأمن الدولية التي أشرفت على المحاكمة باستمرارها.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن وفاة المتطوع البرازيلي لم تكن بسبب التجربة لأنه تلقى دواءً وهميًا، وليس لقاحًا بحد ذاته.
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