تشكيل لجنة قومية.. السودان: قضايا الكنابي نوقشت فى اتفاق السلام الشامل

ترأس صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي فى السودان إجتماعا بشأن قضايا السلام خاصة فيما يتصل بقضية الكنابي.

وقال بروفيسور تاور في تصريح صحفي إن قضية الكنابي هي واحدة من القضايا التي تؤثر وتتأثر بالسلم الاجتماعي، مبيناَ أن الاجتماع شارك فيه شركاء السلام والتحالف القومي لتطوير كنابي وقرى الجزيرة ووفد من الجبهة الثورية بقيادة ياسرعرمان ورئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو بجانب ممثلين لحكومة ولاية الجزيرة وجامعة الجزيرة.

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وأوضح تاور أن قضية الكنابي تعد قضية إجتماعية مهمة لإرتباطها بقضايا المواطنة والتعايش بين المواطنين، وأبان أن الدولة تقع عليها مسؤولية كبيرة لمعالجة هذه القضية بما يحقق الرضا لجميع المواطنين.

وأضاف أن الاجتماع خلص إلى التوافق على تشكيل لجنة قومية تضم كل الشركاء لمعالجة قضية الكنابي بجانب الإتفاق على تنسيق جهود الجامعات في الولايات لتصميم برامج تعزز الانسجام والتآخي بين المواطنين وتمنع الفتن بين المكونات الاجتماعية.

من جانبه قال ياسر عرمان ممثل وفد الجبهة الثورية إن الاجتماع يعد هاما لمناقشة قضية الكنابي وإيجاد المعالجات لها ، مشيرا إلى أن أول من طرح هذه القضية هو المناضل الراحل يوسف عبدالمجيد في كتابه "أجراء الريف".

وأضاف أن هذه القضية نوقشت في إتفاقية جوبا للسلام ضمن بند القضايا القومية، حيث تم الإتفاق على تكوين لجنة قومية تضم كافة الأطراف والاكاديميين ورجال الدين والمجتمعات المحلية لمعالجة قضايا الكنابي، مؤكدا ضرورة حل هذه القضية في إطار الانسجام و التناغم بين السودانيين والعمل على معالجة قضايا المشاريع الزراعية لصالح إنسان السودان.

