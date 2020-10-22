إيران تستدعي السفير السويسري لادعاء بتدخل طهران في الانتخابات الأمريكية

زعم مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف يوم الأربعاء أن كلًا من روسيا وإيران حاولا التدخل في التصويت الأمريكي المقبل، وهو ما نفاه البلدان بشدة.

استدعت إيران المبعوث السويسري يوم الخميس؛ للاحتجاج على ما وصفته بادعاءات أمريكية "لا أساس لها" بأن طهران حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2020.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، للتلفزيون الرسمي: "إن رفض إيران الشديد للادعاءات المتكررة والكاذبة من المسؤولين الأمريكيين نُقل إلى السفير السويسري ... كما قلنا من قبل ، لا فرق بالنسبة لإيران التي تفوز في الانتخابات الأمريكية".

تم استدعاء المبعوث السويسري بشأن هذه المسألة لأن سويسرا تمثل المصالح الأمريكية في إيران لأن واشنطن وطهران لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

كما علقت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الموضوع ، حيث قالت الناطق باسمها علي رضا ميريوسفي ، "على عكس الولايات المتحدة ، لا تتدخل إيران في انتخابات الدول الأخرى".

رد مريوسفي قائلًا: "لقد كان العالم يشهد محاولات عامة يائسة من جانب الولايات المتحدة للتشكيك في نتائج انتخاباتها على أعلى مستوى" ، مشيرًا إلى أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة نفسها كانت تحاول تقويض ثقة الناخبين في الانتخابات التمهيدية. للتصويت.

على سبيل المثال، كان هناك مؤخرًا نقاش ساخن حول قضايا مثل التصويت المستوحى من الوباء عن طريق البريد ، حيث قام الجمهوريون بالتشكيك في بطاقات الاقتراع بالبريد وانتقاد الاستخدام المزعوم لصناديق الاقتراع المزيفة لسحب الأصوات المبكرة في كاليفورنيا وولايات أخرى.

في أواخر سبتمبر، انتقل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى تويتر، مؤكدًا أن إيران لا تفضل الرئيس الأمريكي المقبل.

قال وزير الخارجية الإيراني: "الخيار الوحيد لأي رئيس أمريكي: اكتساب الثقة لإعادة دخول خطة العمل الشاملة المشتركة" ، مؤكدًا أن "إيران مستعدة دائمًا لحوار إقليمي شامل".

ادعى مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف يوم الأربعاء أن كل من روسيا وإيران حاولا التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر. ونفى البلدان هذه المزاعم مرارًا وتكرارًا ، حيث أكدت موسكو أكثر من مرة أنها تلتزم تمامًا بالمعايير الدولية الخاصة بعدم التدخل في السياسات الداخلية للدول الأخرى.

أصبحت التوترات أكثر حدة بين طهران وواشنطن منذ مايو 2018 ، عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وصعد العقوبات على طهران والدول التي تواصل التعامل مع الجمهورية الإسلامية.

في 18 أكتوبر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة "لاستخدام سلطاتها المحلية لمعاقبة أي فرد أو كيان يساهم ماديًا في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران أو منها". وأضاف أنه إذا كانت دولة ما تدعم مكافحة الإرهاب ، "فعليها الامتناع عن أي صفقات أسلحة مع إيران".