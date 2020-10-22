بعد ظهوره في حملة بايدن.. ترامب ساخرا: كلما تحدث أوباما زاد مؤيدوني

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من نظيره السابق باراك أوباما، الذي ظهر لأول مرة في فعاليات الحملة الانتخابية للمنافس الديمقراطي جو بايدن، حيث وجه انتقادات شديدة للأول.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أوباما يقوم بحملة من أجلنا.. في كل مرة يتحدث، يأتي الناس إلى جانبنا".

وأضاف: "لم يرغب حتى في تأييد جو بايدن النائم.. هل هو يفعل ذلك بعد فترة طويلة من انتهاء الانتخابات التمهيدية".

تأتي تعليقات ترامب قبل ساعات من إجراء المناظرة الأخيرة مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن، اليوم الخميس،في ناشفيل بولاية تينيسي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما شن هجومًا عنيفًا في تجمع أمس بفيلادلفيا، على ترامب، متهمًا إياه بعدم أخذ مهام منصبه على محمل الجد، وعدم التوقف عن الحديث عن نظريات المؤامرة.

وانتقد أوباما، ترامب لتعامله مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الرئيس نفسه وقع ضحية للفيروس. وقال "لن يهُب فجأة لحمايتنا جميعا.. إنه لا يستطيع حتى اتخاذ الخطوات الأساسية لحماية نفسه".