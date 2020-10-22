الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد خط أنابيب بوتين "نورد ستريم"

اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية خطوة أخرى في الوقت الذي تسعى فيه لوقف جهود موسكو المستمرة لتحدي العقوبات وإنهاء خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يهدف إلى توصيل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

,في 20 أكتوبر، أعلن المسؤولون الأمريكيون المزيد من القيود على مشروع البنية التحتية للطاقة المثير للجدل، ووضعوا الشركات التي لا تزال تشارك في نورد ستريم 2 في إشعار بأن أمامها 30 يومًا لإنهاء العمليات.

وما لا يثير الدهشة، سارعت روسيا في إدانة هذه الخطوة، علق ديمتري المتحدث باسم الكرملين: "هذه السياسة غير الودية والمدمرة إلى حد ما المتمثلة في التقديم المستمر للقيود المختلفة فيما يتعلق بنا، ومشغلينا الاقتصاديين، واقتصادنا، أصبحت بالفعل جزءًا لا يتجزأ من المنافسة غير العادلة، ومنافسة الاستحواذ العدائية غير المقنعة من جانب واشنطن".

وسعت موسكو إلى وصف معارضة الولايات المتحدة لخط الأنابيب بأنها حيلة تنافسية تهدف إلى تعزيز صادرات الغاز الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية.

وردًا على ذلك، صرح المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا بأن معارضة الولايات المتحدة للمشروع تستند إلى مخاوف أمنية مشروعة تشترك فيها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وهم يجادلون بأن أي زيادة في صادرات الغاز الروسي المباشرة عبر ألمانيا إلى أوروبا ستجعل القارة تعتمد بشكل كبير على موسكو في احتياجاتها من الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصميم نورد ستريم 2 ليحل محل شبكة أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، والتي تنقل حاليًا نسبة كبيرة من إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

يُخشى أن يؤدي فقدان دور العبور هذا إلى تقليل الأهمية الاستراتيجية لأوكرانيا بشكل كبير وترك البلاد أكثر عرضة لمزيد من العدوان الروسي.