موقع استخباراتي: جو بايدن يراهن على حلفاء أمريكا الخطأ

نهج المرشح الديمقراطي جو بايدن تجاه القضية النووية الإيرانية والسلوك الإقليمي الإيراني "معيب"، وفقا للوصف الذي خرج به تقرير لـ موقع ناشيونال انترست، التابع للاستخبارات الامريكية

وينتهج نائب الرئيس السابق استراتيجية تتحدى المنطق ويتم إبلاغها بافتراضات خاطئة، إن تحقيق استراتيجية بايدن سيهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ويقوض تقدم المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

ويعتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني كان طائشًا. لقد دفعت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى حافة الحرب مع إيران. ساهم القرار في تقلبات المنطقة. أدى الانسحاب إلى تفاقم العلاقات الأمريكية مع الحلفاء التقليديين.

ويريد جو بايدن عكس قرار ترامب، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتحسين العلاقات مع الحلفاء. ستعيد إدارة بايدن الدخول في خطة العمل الشاملة المشتركة بشرط عودة إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق. وإعادة الدخول يؤكد تعهد حملة بايدن بالعمل مع حلفائنا.

ويقوم نائب الرئيس السابق بحملة على أساس الاعتقاد بأن إحياء الاتفاقية سيكون بمثابة معيار لشرق أوسط جديد ومحسن، وستؤدي إعادة الدخول في الاتفاقية إلى مفاوضات حول التمديدات الضرورية لخطة العمل الشاملة المشتركة وتمكين كبح السلوك الإقليمي الإيراني.

وتعد استراتيجية بايدن في معالجة الملف النووي الايراني والسلوك الاقليمي الايراني هي بمثابة وضع العربة امام الحصان.