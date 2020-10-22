شاكيرا تمارس رياضة ركوب الأمواج ..صور

شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا جمهورها ومتابعيها صورًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج، من خلال التزلج على الأمواج الاصطناعية بأحد المراكز الشهيرة، نالت إعجاب متابعيها.
يذكر ان المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، منذ عشر سنوات، وانجبا طفلين.
شاكيرا تعدّ من أكثر المغنيات في أمريكا اللاتينية ممن حازوا جوائز وترشيحات فقد حازت جائزتي جرامي وسبع جوائز جرامي لاتينية منهم 4 جوائز في ليلة واحدة مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز AMA جوائز الموسيقى الأمريكية.
وهي أحد عشاق برشلونة الإسباني ثم انتر ميلان الإيطالي. جائزة غرامي تمنح كل عام وقد حازت شاكيرا على جائزتين من 5 ترشيحات.
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