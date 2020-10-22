رقم قياسي صادم.. فرنسا تسجل 41 ألفا و600 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، تسجيل رقمًا قياسيًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت السلطات 41622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية تم تسجيلها في البلاد على الإطلاق.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء في فرنسا إلى 999043 حالة.

كما أبلغت عن وفاة 162 حالة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34210.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أعلن اليوم الخميس، توسيع نطاق حظر التجول الليلي ليشمل مزيدا من المدن الفرنسية، وذلك في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال كاستكس إن 46 مليون مواطن فرنسي سيخضعون لحظر التجول الليلي، وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".