حصيلة صادمة.. بوتين يعلن عن عدد ضحايا القتال بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقتل ما يقرب من 5000 شخص في القتال بين القوات الأذربيجانية والأرمينية حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وقال بوتين إنه يتحدث إلى الجانبين عدة مرات في اليوم، مؤكد أنه لن ينحاز إلى أي طرف في الصراع، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو تختلف مع تركيا - التي تدعم أذربيجان - بشأن الصراع، كما دعا الولايات المتحدة إلى المساعدة في السعي لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع أن: "هناك الكثير من الضحايا من الجانبين، أكثر من 2000 من كل جانب، مضيفا أن العدد" يقترب من 5000".

واتهمت أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في ناجورنو كاراباخ.

ويعد هذا أسوأ أعمال عنف تشهدها المنطقة منذ انتهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات بوقف إطلاق النار في عام 1994.