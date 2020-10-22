مقتل مفتي دمشق في انفجار عبوة ناسفة ببلدة قوسيا

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، مصرع مفتي سوريا الشيخ محمد عدنان أفيوني، في انفجار بعبوة ناسفة في بلدة قوسيا.

وكانت وسائل الإعلام السورية قد قالت إن مفتي دمشق قد تم نقله إلى المستشفى عقب إصابته في الانفجار الذي تعرضت له البلدة.

ومن ناحية أخرى، قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن الجيش التركي استهدف عددا من القرى في الشمال السوري بقصف مكثف، بينما تمكنت "قسد" من إحباط هجوم في ريف الرقة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر بـ"قسد" قوله "10 من أفراد الفصائل الموالية لتركيا قتلوا أثناء محاولتهم التقدم مدعومين بإسناد من القوات التركية في ريف الرقة".

وأضاف أن الجيش التركي الذي يستهدف منذ ساعات قرى في ريف "تل أبيض"، كان قد جدد قصف ناحية عين عيسى الآهلة بالسكان شمال الرقة إضافة الى الطريق الدولي (M4)، أعقبه هجوم شاركت فيه الفصائل التي تدعمها أنقرة، وأحبطته "قسد".