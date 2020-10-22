ترامب ينشر مقابلته مع CBS قبل بثها.. والشبكة الأمريكية ترد| فيديو

انتقدت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الخميس، البيت الأبيض لانتهاك اتفاق أبرمه معها ونشر المقابلة الكاملة للرئيس دونالد ترامب ببرنامج "60 دقيقة" عبر الإنترنت قبل موعد بثها يوم الأحد المقبل.

وقالت الشبكة الأمريكية في بيان: "قرار البيت الأبيض غير المسبوق بتجاهل الاتفاق معنا لن يمنع برنامج "60 دقيقة" من تقديم تقاريره الكاملة والعادلة التي شارك فيها الرؤساء منذ عقود".

ونشر ترامب المقابلة التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، واستغرقت 38 دقيقة، على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم الخميس، بعد أن أمضى أيامًا وهدد بالقيام بذلك وانتقد المذيعة ليزلي ستال.

وأضافت الشبكة: "قلة من الصحفيين لديهم خبرة المقابلة الرئاسية التي قدمتها ليزلي ستال على مدار عقودها كواحدة من المذيعين الرئيسيين في أمريكا ونتطلع أن يرى الجمهور مقابلتها الثالثة مع الرئيس ترامب والمقابلة اللاحقة مع نائب الرئيس بنس في نهاية هذا الأسبوع".

وكان ترامب قال في تغريدة الثلاثاء: "يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في نقل المعلومة، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال الخاصة ببرنامج 60 دقيقة، قبل موعد بثها المباشر ... سيتم القيام بذلك حتى يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما تدور حوله المقابلة الوهمية والمتحيزة".

وكتبت شبكة "سي بي إس" على تويتر أن ترامب قطع المقابلة مع ستال، وذلك بعد أن اتهمها بالتحيز وتوجيه أسئلة له أصعب من منافسه الديمقراطي جو بايدن.