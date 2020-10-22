بيزنس انسايدر: صراعات اردوغان تزعج بوتين في روسيا

وفي الآونة الأخيرة، دعمت تركيا حرب أذربيجان ضد أرمينيا المدعومة من روسيا بشأن ناغورنو كاراباخ، المنطقة هي من مخلفات انهيار الاتحاد السوفيتي ومقرها في أذربيجان، ولكن لديها عدد كبير من السكان والقيادة من أصل أرمني. أما تركيا فهي حليفة لأذربيجان، بينما تدعم روسيا أرمينيا ولها قاعدة عسكرية في البلاد.

ويعتقد المحللون العسكريون أن جرأة تركيا المتزايدة تنبع من تصرف الرئيس رجب طيب أردوغان ببساطة مثل بوتين. وقال أحد المحللين العسكريين في حلف شمال الأطلسي المقيم في الشرق الأوسط: "لقد أصبح أردوغان بوتين أكثر من بوتين"، هذا المصدر ليس لديه إذن لذكر اسمه في الصحافة، لكن هويتهم معروفة لـ انسايدر.

تخوض تركيا بشكل متزايد في صراعات بالوكالة ضد القوات المدعومة من روسيا، وكان نجاحها فيها يزعج الرئيس فلاديمير بوتين طوال العام، لما رواه تقرير على موقع "بيزنس انسايدر"

وهم يعتقدون أن أردوغان قد شجعه قلة الصدمة التي تلقاها بوتين من الغرب أثناء إقامة تواجد طويل الأمد في سوريا وليبيا ، واستيعاب أجزاء كبيرة من أوكرانيا.

وعلى مدار العام الماضي، دخلت تركيا أيضًا في صراعات في سوريا وليبيا. وقال محلل لـ موقع بينزنس انسايدر إن "أردوغان ينظر إلى برنامج الطائرات بدون طيار الرخيص ولكن الفعال ويفكر، لماذا لا يفعل الشيء نفسه؟" مضيفا أن "هذه التكتيكات تعمل بشكل أفضل في الأماكن المحددة التي يستخدمها بوتين بنفسه". وكان المصدر يشير إلى نشر تركيا لسلسلة من الطائرات بدون طيار المسلحة المنتجة محليًا وغير المكلفة، والتي تمكنت من تدمير أعداد كبيرة من المركبات المدرعة باهظة الثمن. واستخدمت تركيا أيضًا الطائرات بدون طيار في ناغورنو كاراباخ.