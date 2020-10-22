انهيار اقتصادي.. قطر تستحوذ على ميناء أكدينيز التركي

كشفت وكالة الاناضول التركية، اليوم الخميس، عن استحواذ شركة "كيوتيرمنلز" القطرية على ميناء أكدينيز التركي، في صفقة جديدة.

وقالت الوكالة إن هذا الأمر جاء عقب موافقة هيئة المنافسة التركية وغيرها من الشركات المملوكة للدولة، وتم بيع الميناء إلى الشركة القطرية.

وأعلنت الشركة القطرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قيمة الاستحواذ على الميناء التركي بلغت 140 مليون دولار.

ويقع ميناء أكدينيز، في أقصى الطرف الغربي من أنطاليا، ميناء متعدد الأغراض يتضمن محطة للرحلات البحرية ومحطة للحاويات والبضائع السائبة، والبضائع العامة ومحطة شحن.

ويغطي ميناء "أكدينيز" مساحة إجمالية تبلغ 166 ألف متر مربع، وهو أكبر ميناء وأفضل تجهيزا على طول 700 كيلومتر من ساحل بحري إيجه والمتوسط، والذي يمتد من إزمير في الغرب، إلى مرسين في الشرق.