رويترز: التطبيع بين إسرائيل والسودان في هذا التوقيت

قالت مصادر بالحكومة السودانية إلى وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مستعد للمضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد موافقة البرلمان الانتقالي على ذلك.

وذكرت الوكالة أن هذه التصريحات تأكيد على موافقة حمدوك على التطبيع مع إسرائيل، تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن قرار التطبيع تم تأجيله لحين اختيار برلمان انتقالي، وفق ما تم التوصل إليه من خطة الحكم في البلاد التي تم التوصل إليها بين المجلس العسكري وقوى المعارضة.

وتابعت المصادر: "يمضي رئيس الوزراء في الخطوات التي اتخذها رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان لإقامة علاقات مع إسرائيل إذا وافق المجلس التشريعي بعد تشكيله على قرار تطبيع العلاقات".

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحديث عن زيارة وفد من الأخيرة إلى العاصمة الخرطوم لتنسيق الإعلان بين الجانبين.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والإعلان الرسمي سيكون في الأسبوع القادم.