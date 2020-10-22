سيدة خامسة| فرنسا توجه تهمة الاغتصاب لـ طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان

وجه القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، تهمة الاغتصاب لـ طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان، جراء شكوى قدمتها امرأة خامسة، وفقًا لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان طارق رمضان أعلن في أغسطس الماضي، عن تأسيس مركز أبحاث تعليمي يهتم بالقضايا "النسوية والأخلاق"، رغم كونه ما يزال متهما في 4 قضايا اغتصاب في فرنسا.

وفي منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال "رمضان" إنه افتتح مركز "الشفاء" المتخصص في تدريس عدد من المجالات، بينها "القضايا النسوية، والدين، والأخلاق، والقيم الإنسانية"، وكذلك "الاقتصاد، والقانون، ومكافحة العنصرية، والاستعمار، وحقوق المرأة" وغيرها.

وأكد حفيد البنا، المقرب من النظام القطري، والذي تخلى عنه بعد أزمة اتهامه بقضايا اغتصاب سيدات في فرنسا وسويسرا، عزمه افتتاح المركز، منتصف شهر أكتوبر، داعيا الطلاب إلى التسجيل مع بداية شهر سبتمبر.

كما أعلن رمضان، عن إنشاء جمعية باسم "الشفاء للتضامن" تهتم بأوضاع المهاجرين والمسجونين، موضحا أنها تبحث عمن ذو خبرة في أوضاع السجون ومن واجهوا معاملات غير آدمية أثناء احتجازهم.

وما يزال رمضان يواجه تهما أمام القضاء الفرنسي بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بحق 4 سيدات، لكنه ينكر تلك التهم وأطلق حملة لتشويه مقدمي الشكاوى بحقه، بعد ظهور أول شكوى ضده في 2017 كشفت تعمده اغتصاب عدد من الفتيات في الفترة بين 2008 و 2012.