المواجهة بدأت.. فرقاطة يونانية تطرد سفينة عروج ريس التركية

أعلنت القوات اليونانية، اليوم الخميس، أن فرقاطة تابعة لها منعت سفينة التنقيب التركية عروج ريس من الاقتراب من سواحل جزيرة كاستيلوريزو.
وكانت السفينة عروج ريس، تجري مسوحات زلزالية في شرق البحر المتوسط، حيث اعتبر الجانب اليوناني أنها انتهكت حدود الجرف القاري للبلاد، وأرسل سفينة حربية إلى المنطقة المحددة.
ويعد هذا هو أول احتكاك بين اليونان وتركيا يسجل في هذه المنطقة بعد تفاقم آخر في العلاقات بين البلدين.
ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، استأنفت سفينة التنقيب عروج ريس، العمل في شرق المتوسط يوم 14 أكتوبر، على الرغم من انتقادات عدد من الدول الغربية لتلك الخطوة، التي ستزيد من التوترات في المنطقة.
وكانت تركيا أعلنت أمس، الأربعاء، تمديد مهمة لاستكشاف الغاز في شرق المتوسط أثارت توترًا مع اليونان، متجاهلة تحذيرات الدول الغربية.
وقالت البحرية التركية في إشعار بحري إن السفينتين الأخريين، أتامان وجنكيز هان، ستواصلان العمل إلى جانب عروج ريس في منطقة جنوب شرقي جزيرة رودس اليونانية حتى 27 أكتوبر.
وكان من المقرر من قبل أن تعمل السفن الثلاث حتى 22 من ذلك الشهر.
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