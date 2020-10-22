القضاء الفرنسى يوجه تهمة الاغتصاب لطارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان

وبدأت الخميس الماضى، الجولة الثانية من مواجهة قضائية بين طارق رمضان، المتهم فى فرنسا بـ4 جرائم اغتصاب، وامرأة تتهمه باغتصابها فى عام 2008 بسويسرا، بحسب قناة "روسيا اليوم".
وقال روبرت أسيل، أحد المحامين السويسريين للمدعية التى أطلق عليها فى الإعلام اسم "بريجيت"، لدى وصوله إلى المحكمة: "هذه خطوة مهمة، سيكون يوما طويلا ومكثفا ومجهدا، لكن موكلتنا هادئة وواثقة، فهى لا تقول إلا الحقيقة".
وواجه رمضان "58 عاما" الخاضع لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا، "بريجيت" (54 عام)، الشهر الماضى فى مكتب قاضى تحقيق فرنسى بحضور مدعى عام جنيف.
وتم تعليق الجلسة فى المساء بناء على طلب "بريجيت"، التى تقدمت بشكوى بتهمة الاغتصاب فى 13 أبريل 2018 فى سويسرا.
وتتهم "بريجيت" طارق رمضان، باستدراجها إلى غرفة فندق فى جنيف مساء 28 أكتوبر 2008، مؤكدة على أنها تعرضت لممارسات جنسية عنيفة مصحوبة بالضرب والشتائم.
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