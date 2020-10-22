صحيفة هولندية : اختراق حساب ترامب على تويتر ونشر كلمة مروره السرية

نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، عن صحيفة هولندية، اختراق حساب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على منصة التواصل الاجتماعى "تويتر"، الأسبوع الماضى، بعدما نجح باحث هولندى فى تخمين كلمة مرور الرئيس بشكل صحيح.





وقالت صحيفة دى فولكس كرانت "صحيفة الشعب" الهولندية، إن الخبير الأمنى، فيكتور جيفيرز، استطاع الوصول إلى رسائل ترامب المباشرة، وكان بإمكانه التغريد باسمه وتعديل بيانات ملفه الشخصى.

يذكر أن جيفيرز، تمكن سابقا من تسجيل الدخول إلى حساب ترامب فى عام 2016، وتمكن من تخمين كلمة مرور الرئيس الأمريكى، الجديدة، وأفلحت جهود فى المحاولة الخامسة عندما استخدم "maga2020!".

ماجا هى شعار حملة ترامب واختصار لجملة "Make America Great Again" والتى تعنى "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، عندما اخترق الحساب فى 2016 كانت كلمة المرور هى " yourefired" وتعنى أنت مطرود.

وقال جيفيرز للصحيفة: "توقعت أن يتم صدّى بعد أربع محاولات فاشلة، أو سيُطلب منى على الأقل تقديم معلومات إضافية، سهولة الوصول إلى حساب ترامب تشير إلى أن الرئيس لم يستخدم تدابير أمنية أساسية مثل التحقق بخطوتين".

ولذلك حاول تحذير الآخرين، مثل فريق حملة ترامب وعائلته، وأرسل رسائل عبر "تويتر" يسأل عما إذا كان شخص ما لفت انتباه ترامب إلى حقيقة أن حسابه الخاص به ليس آمنا.

قام بوضع إشارات لحسابات وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالى و"تويتر" نفسها، لكنه لم يتلقى أى رد.

ومع ذلك، بعد يوم من فتح الحساب، لاحظ أنه تم تنشيط التحقق المكون من خطوتين على حساب ترامب، وبعد يومين، تواصلت معه الخدمة السرية وشكروه على لفت انتباههم إلى المشكلة الأمنية.