العثور على متفجرات في سيارة شرقي فرنسا 

كشف فحص روتيني لحركة المرور في شرق فرنسا عن ترسانة خطيرة في صندوق سيارة متمثلة في طائرة بدون طيار وكتلتين من المتفجرات يبلغ وزن كل واحدة منهما 500 غ، وجهاز إطلاق عن بعد.
العثور على متفجرات في سيارة شرقي فرنساالشرطة الفرنسية: فرض طوق أمني في محطة بارت ديو للسكك الحديدية في ليون بعد ورود تهديد
وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق اليوم الخميس، عن فرض طوق أمني في محطة "بارت ديو" للسكك الحديدية في ليون عقب ورود تهديد، وأن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود حاليا في المحطة.
وقالت الشرطة إن "عملية أمنية جارية في محطة سكة حديد بارت ديو في ليون بفرنسا".
وأضافت أنه "تم القبض على شخص واحد، وإخلاء المحطة من الركاب والعاملين فيها".
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