بعد زعيم المعارضة بالرئاسة.. اندلاع أعمال عنف في غينيا

شهدت جمهورية غينيا كوناكري، أعمال عنف منذ إعلان المترشح الرئاسي زعيم المعارضة سيلو دالين جالو، الاثنين فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث أدت تلك الموجهات إلى مقتل 9 أشخاص بينهم شرطي.

ونددت وزارة الأمن والحماية المدنية بغينيا، ب"إقامة المعارضين حواجز وإطلاقهم النار في كوناكري، وبمواجهات شهدتها مناطق أخرى بينهم وبين مناصري الحزب الحاكم، وبتخريب مركز للشرطة وهجمات ضد مقار تنظيمات مؤيدة للرئيس ألفا كوندي".

اقرأ أيضا:





واستبق المعارض دالين جالو الاثنين النتائج الرسمية بإعلان فوزه بالرئاسة، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف، وأبدت السلطات قلقها من النشر المبكر لنتائج جزئية.

وأعلن سيلو دالين ديالو : "أدعو جميع أبناء بلدي الذين يحبون السلام والعدالة إلى توخي اليقظة والتعبئة للدفاع عن هذا الانتصار من أجل الديمقراطية".

من هو سيلو دالين دياللو



سيلو دالين هو اقتصادي وسياسي غيني شغل منصب رئيس وزراء غينيا من 2004 إلى 2006، وتقلد سابقًا عدة مناصب وزارية في الحكومة من 1996 إلى 2004، ويترأس حاليا الحزب المعارض اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا (UFDG).

ولد دالين في لابي، و درس في جامعة كوناكري وفي مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية في باريس، وفي عام 1976 أصبح مفتشًا للتجارة، ثم بدأ العمل في بنك التجارة الخارجية لغينيا في عام 1982، ومن عام 1985 إلى عام 1995 عمل في البنك المركزي لجمهورية غينيا.

