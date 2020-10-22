شاهد.. أول ظهور لـ ميلانيا ترامب بعد تعافيها من كورونا

ظهرت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، وهي تتألق بفستان أسود، اليوم الخميس، للمرة الأولى بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت ميلانيا تتجه برفقة زوجها الرئيس دونالد ترامب إلى طائرة الرئاسة للسفر إلى ناشفيل للمشاركة في المناظرة الرئاسية الأخيرة ضد المنافس الديمقراطي جو بايدن المقرر إجراؤها اليوم.

وعلى غير العادة، ظهر الزوجان يبتسمان ويمسكان أيدي بعضهما، أثناء صعودهما إلى مارين ون في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض.

وكانت ميلانيا ترامب، ألغت الثلاثاء الماضي، رحلة بصحبة زوجها ترامب إلى ولاية بنسلفانيا بسبب "السعال المستمر".

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم ميلانيا، إن السيدة الأولى لا تزال تشعر بتحسن كل يوم بعد التعافي من فيروس كورونا، لكن مع السعال المستمر، ولكن من أجل أخذ الحيطة والحذر، لن تسافر".

وكانت ميلانيا ترامب شوهدت آخر مرة علنًا قبل يومين من علمها بإصابتها بكورونا، وذلك في أول مناظرة رئاسية بين زوجها وبايدن في 29 سبتمبر الماضي، بينما ظهورها الأخير في الحملة الانتخابية كان في يونيو 2019 بأورلاندو، فلوريدا.