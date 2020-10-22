غليان في نيجيريا .. الاضطرابات وأعمال العنف تندلع في لاجوس وسجنها المركزي

أعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف التي اندلعت في لاجوس، وخاصة في 20 أكتوبر، وفي مدن نيجيرية أخرى.
ويدعو قوات الأمن النيجيرية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ويدعو المتظاهرين إلى التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية.
وأكدت فرنسا أن العودة إلى الهدوء هي وحدها التي ستجعل من الممكن تلبية تطلعات الشعب النيجيري إلى العدالة.
وتدين فرنسا بأشد العبارات الممكنة جريمة قتل خمسة مدنيين في 22 يوليو، ثلاثة منهم كانوا يعملون لحساب منظمات إنسانية دولية، على يد جماعة مسلحة في شمال شرق نيجيريا، وتقدم تعازيها لأسر الضحايا وأحبائهم.
وأعلنت باريس "لا يمكن التسامح مع الفظائع المرتكبة ضد العاملين في المجال الإنساني ويجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم، يجب تطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل كامل، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحة".
وتجدد فرنسا دعمها لمكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد وتضامنها مع سلطات النيجر وتشاد ونيجيريا والكاميرون.
وكان دانيال والتر، 25 عامًا، من بين المحتجين الذين تجمعوا في ضاحية ليكي في لاجوس، العاصمة الاقتصادية والمالية لنيجيريا، عندما انسحب رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري من الموقع مساء الثلاثاء.
وما حدث بعد ذلك أثار إدانة دولية وركز انتباه العالم على القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أشعلتها إفلات الشرطة من العقاب التي اجتاحت البلاد منذ أوائل الشهر الجاري.
وقال والتر، وهو رجل أعمال، إن الوقت كان حوالي الساعة السابعة مساءً ، بعد ساعتين من بدء حظر التجول الذي أعلنه حاكم لاجوس، عندما انطفأت أضواء الشوارع فجأة حول بوابة ليكي، وهي موقع عادي للمظاهرات المناهضة للشرطة، لكن لم يكن لديه هاجس الخطر.
ولقد وعدنا المحافظ بالفعل بالسلامة وكان الناس واثقين جدًا من أن الجيش لن يطلق النار علينا، لذلك ، عندما رأينا شاحناتهم تصل ، جلس الجميع على الأرض يلوحون بالعلم النيجيري ويغنون النشيد الوطني ".
وبالكاد انتهى المتظاهرون من السطر الأخير من النشيد - "لبناء أمة يسودها السلام والعدالة" - عندما بدأ الرجال في التقدم، وصلوا وبدأوا في إطلاق النار
قال والتر: عندما رأوا أننا لم نركض ، بدأوا في إطلاق النار علينا مباشرة.
"رأيت أشخاصًا يسقطون قتلى على الأرض وآخرين مصابين بأعيرة نارية ... كان مشهدًا مروّعًا جعلني أبكي".
ونفى الجيش مسؤوليته عن إطلاق النار، وهو الأسوأ من بين العديد من الهجمات منذ بدء الاحتجاجات في وقت مبكر من الشهر الجاري ضد فرقة مكافحة السرقة الخاصة (سارس)، وهي وحدة من الشرطة النيجيرية اتُهمت بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعنيف المواطنين.
وقتل ما لا يقل عن 56 شخصًا في جميع أنحاء البلاد.
وقال الجيش النيجيري إن التقارير التي تفيد بأن الجنود أطلقوا النار على المتظاهرين كانت "أنباء كاذبة" ، في حين قال وزير الشرطة محمد ميجاري دينجيادي إنها "بالتأكيد ليست الشرطة".
ونظم النيجيريون احتجاجات في السفارات والقنصليات في أنحاء العالم ردا على إطلاق النار ، فيما أدانت دول وهيئات متعددة الجنسيات ومشاهير الحادث.
ولم يعلق الرئيس محمد بخاري بشكل مباشر على إطلاق النار حتى يوم الخميس.
وتعهد بخاري ورئيس شرطة البلاد، محمد أبو بكر أداموبسمو، بقمع السارس بعد بدء الاحتجاجات، وتم حل الوحدة في 11 أكتوبر.
وأعلن الرئيس بخاري في بيان متلفز: "سنضمن أيضًا تقديم جميع المسؤولين عن سوء السلوك إلى العدالة".
ومع ذلك، أنشأت الشرطة في غضون أيام وحدة جديدة لمكافحة السرقة، فرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة، والتي بدت للعديد من النيجيريين وكأنها تغيير بسيط للعلامة التجارية.
ودعا المتظاهرون إلى المزيد من الإصلاحات بعيدة المدى والعمل لمعالجة وحشية الشرطة، خاصة بعد الهجمات على المتظاهرين.
واندلعت المظاهرات بسبب موجة حديثة من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تُظهر عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وابتزاز، واعتقالات غير قانونية واحتجاز من قبل أعضاء السارس، وقد تم إنشاء وحدة في أواخر عام 1992 للحد من حالات السطو المسلح والاختطاف والجرائم المسلحة الأخرى.
وانتشر هاشتاج #EndSARS في الظهور على تويتر ، حيث شارك المستخدمون قصصًا عن انتهاكات الشرطة ودعوا إلى فصل الوحدة وإصلاح قوات الشرطة بأكملها على نطاق واسع.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت أكثر من 82 حالة من الانتهاكات والقتل خارج نطاق القضاء على أيدي الضباط في الفترة من يناير 2017 إلى مايو من العام الجاري.
ويشتبه على نطاق واسع في أن مجموعات من الخارجين عن القانون تلقت أموالًا من مصالح قوية في نيجيريا لمهاجمة احتجاجات #EndSARS السلمية ومحاولة تشويه سمعة الحركة.
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