أمريكا ترخص استعمال ريمديسيفير لعلاج كورونا بشكل كامل

وكانت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية "FDA"، إحدى المرجعيات العلمية العالمية الكبرى فى مجال عالم الدواء، وسعت أواخر أغسطس الماضى، ترخيصها للاستخدام الطارئ لـ "ريمديسيفير"، يشمل جميع البالغين والأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات، وذلك بغض النظر عن شدة أعراض المرض لديهم.

كانت التقديرات العلمية السابقة الصادرة عن "الهيئة"، والتى اعتمدتها باقى دول العالم التى أتيح لها استخدام "الدواء"، قد أتاحت استخدام "ريمديسيفير" لمرضى كورونا ذوى الحالات الحرجة فقط، وعرفتهم "الهيئة الأمريكية"، على أنهم المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين فى الدم، أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين أو الوضع على أجهزة التنفس الصناعى.

وقالت الهيئة الأمريكية، فى تقرير حديث صادر عنها، إن الفوائد المعروفة والمحتملة لـ "ريمديسيفير"، تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة له.

تأتى موافقة توسيع استخدام الدواء المضاد للفيروسات، بناءً على دراسات علمية أجراها المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى على 1062 مريض بـ"كورونا"، والتى أظهرت تسريع فترة الشفاء والتعافى من "كورونا" للحالات البسيطة والمتوسطة، حال استخدام "ريمديسيفير"، لتصبح 10 أيام فقط، بدلاً من 15 يوما.