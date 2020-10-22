روسيا تتهم أمريكا بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا

عبرت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن قلق موسكو من تطور الأوضاع فى شمال شرق سوريا، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية وإذكاء النزعات الانفصالية فى صفوفهم، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس: "الوضع فى شمال شرق سوريا يثير قلقا متزايدا. انتبهنا إلى تصريحات استفزازية صدرت عن الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ادعت فيها أن روسيا فشلت بصفتها ضامن المفاوضات بين "روج آفا" والحكومة السورية. ومن اللافت أنه بعد صدور هذه الاتهامات لبلادنا مباشرة، دخلت قافلة أمريكية ضخمة محملة بالمعدات العسكرية إلى منطقة ما وراء الفرات من جهة العراق". وتابعت: "من الواضح أن هناك محاولات أمريكية مستمرة لفصل الأكراد عن الدولة السورية متعددة الطوائف، عبر تغذية النزعات الانفصالية". وأكدت زاخاوفا أن موسكو "تدعو باستمرار دمشق والسلطات المعلنة من جانب واحد فى شمال شرق سوريا لإجراء حوار بناء من أجل إيجاد حلول مقبولة للطرفين".

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