أذربيجان تعلن السيطرة على بلدة وقرى متنازع عليها مع أرمينيا

وأوضح الرئيس الأذربيجانى فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وأوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الخميس- أن البلدة التى تمت السيطرة عليها هى أق بند، وأن القرى "المحررة" هى كولو قيشلاق، ومالاتكيشين، وكند زنكيلان، وجينليك، وولى قولو بيكلى، وقرادره، وتشوبه دره، وتتار، وتيرى، وأمير خانلى، وقارقولو، وتارتاز، ودلكلى فى محافظة زنكيلان.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف، أعلن أول أمس الثلاثاء سيطرة قوات بلاده على مدينة زنجيلان الواقعة على الحدود مع أرمينيا جنوب إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، إضافة إلى 24 قرية فى أربع مناطق فى الإقليم.