فرنسا.. اتهام طارق رمضان حفيد حسن البنا باغتصاب امرأة خامسة 

وجه القضاء الفرنسي اليوم الخميس تهمة اغتصاب خامسة لطارق رمضان، المفكر الإسلامي السويسري وحفيد مؤسس تنظيم "الإخوان المسلمين" حسن البنا.
وقالت صحيفة "لوموند" إن لائحة الاتهام هذه طلبها مكتب المدعي العام في باريس ربيع 2018، لكن القضاة علقوا قرارهم بشأن هذه القضية حتى اليوم.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2013 و2014، والضحية المفترضة فيها هي السيدة مونية ربوج، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن محامي رمضان.
وأوضحت هيئة دفاع رمضان أن التحقيق الجاري منذ سنتين "لا يتضمن أي عنصر جديد"، وأن الأمر يتعلق بـ"لائحة اتهام رسمية للتمكن من تنظيم المواجهة بين رمضان وضحيته المفترضة قريبا".
واتهم رمضان في فبراير 2018 بفرنسا بـ"الاغتصاب" و"اغتصاب شخص في وضع ضعيف"، وتقول المدعيتان هندة عياري وكريستال إن الحادثتين وقعتا عامي 2012 في باريس و2009 في ليون.
واتهم رمضان رسميا في 14 فبراير الماضي باغتصاب امرأتين أخريين في 2015 و2016.
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