بعد نتائج فعالة.. أمريكا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

صادقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، على استخدام عقار ريمديسيفير كعلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، كانت إدارة الغذاء والدواء منحت العقار تصريحًا لاستخدامه في حالات الطوارئ، ما سمح للمستشفيات والأطباء باستخدامه مع المرضى الذين يعانون من مضاعفات الوباء على الرغم من عدم الموافقة عليه رسميًا من قبل الوكالة.

ساعد الدواء الوريدي في تقصير وقت الشفاء لبعض مرضى Covid-19 في المستشفى. كان أحد الأدوية المستخدمة في علاج الرئيس دونالد ترامب ، الذي ثبتت إصابته بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت النتائج النهائية لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية أظهرت في وقت سابق أن عقار ريمديسفير يقصر وقت التعافي من فيروس كورونا ويقلل من خطر الوفاة.

ووجد الباحثون أن الدواء المضاد للفيروسات قلل من وقت الشفاء لمرضى كورونا في المستشفى لمدة خمسة أيام على الأقل، كما تبين أن الدواء يقلل من خطر الوفاة من الفيروس بنسبة تصل إلى 30 %.

وفي وقت سابق من العام، أشاد الدكتور أنتوني فوتشي، خبير الأمراض المعدية الرائد في البلاد بالعقار، سيضع "معيارًا جديدًا" لرعاية مرضى كورونا.