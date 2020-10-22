في سيارة.. العثور على متفجرات شرق فرنسا

كشف فحص روتيني لحركة المرور في شرق فرنسا عن ترسانة خطيرة داخل صندوق سيارة.
وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، تمثلت هذه الترسانة في طائرة بدون طيار وكتلتين من المتفجرات يبلغ وزن كل واحدة منهما 500 جم، وجهاز إطلاق عن بعد.
كانت الشرطة الفرنسية، أعلنت، اليوم الخميس، إخلاء محطة قطارات "بار ديو" في ليون بعد تهديد بوجود قنبلة.
ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، تم إخلاء محطة بار ديو بعد ظهر اليوم الخميس، بعد إنذار بوجود قنبلة، وفرض طوق أمني حولها.
وأصبحت حركة المرور حولها معطلة بشدة، بالإضافة إلى توقف وصول القطارات من أي محطة.
وذكر شهود عيان وفقًا لموقع "ليون كابيتل"، أنهم شاهدوا امرأة بعبوات مشبوهة في حوالي الساعة 2 ظهرًا في المحطة، فيما يتواجد حاليًا فريق أمني لتفكيك المفرقعات.
من جانبه، قال السياسي الفرنسي داميان أباد إنه كان ينوي زيارة والده لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عملية الإجلاء الجارية.
وبعد ذلك، أعلنت الشرطة الفرنسية إلقاء القبض على شخص، على خلفية العملية الأمنية.
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