الاستخبارات الأمريكية تقر أعلى ميزانية لها في تسع سنوات

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية ميزانية MIP للسنة المالية السابقة، مشيرة إلى أن رقم 23.1 مليار دولار يتضمن كلًا من الميزانية الأساسية التي منحها الكونجرس ومخصصات عمليات الطوارئ الخارجية.

وجاء في البيان الإخباري لوزراة الدفاع الأمريكية "قررت الوزارة أن نشر هذا الرقم الأعلى لا يعرض للخطر أي أنشطة سرية داخل وزارة الصناعة والتجارة".

وأضاف "لن يتم الإعلان عن أي أرقام ميزانية أخرى لبرنامج MIP أو تفاصيل البرنامج، لأنها تظل سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

ولسوء الحظ، هذا كل ما يجب على البنتاجون قوله حول هذا الموضوع.

ويشير بيان صحفي مقتضب بالمثل في فبراير إلى أن وزارة الدفاع طلبت نفس المبلغ من المال للسنة المالية 2021.

وذكرت "سبوتنيك" في مايو أن ميزانية منظمة التعاون الاقتصادي كانت واحدة من تلك التي استنزفها البيت الأبيض لتزويد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتمويل الذي يريده للجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك لكنه لم يتمكن من الحصول على الإجراءات التشريعية العادية.

ويتم استخدام جزء كبير من الميزانية لمشاريع البناء في مرافق في الخارج ، بما في ذلك القواعد والسفارات.

وتم إنشاء MIP في عام 2005، بالزواج من المكاتب المنفصلة سابقًا للمخابرات العسكرية للجيش، ووكالة المخابرات الجوية والمراقبة والاستطلاع ، ونشاط استخبارات سلاح مشاة البحرية، ومكتب المخابرات البحرية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية (SOCOM).

مكرس للنشاط الاستخباراتي الذي تقوم به الإدارات والوكالات العسكرية في وزارة الدفاع والتي تدعم العمليات العسكرية التكتيكية الأمريكية، وفقًا لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي تم إنشاؤه في العام السابق لـ MIP للإشراف 17 وكالة مخابرات أمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تشارك الإدارات والوكالات الأخرى في أنشطة معينة تتعلق بالاستخبارات لاحتياجات مهامهم التي لم يتم التقاطها هنا.

وكانت آخر مرة كانت فيها ميزانية MIP بهذا الارتفاع في السنة المالية 2011، والتي امتدت من أكتوبر 2010 إلى سبتمبر 2011، عندما تلقى MIP 24 مليار دولار، وفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس من العام الماضي.

في السنة المالية 2019، تلقى برنامج MIP 21.2 مليار دولار.