ألمانيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

أعلن معهد روبرت كونخ، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى معدل إصابات منذ ظهور الفيروس.

وحذر معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، من خطورة وضع وباء كورونا في ألمانيا، وذلك بعد ارتفاع قياسي شهدته البلاد، لأول مرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أعلن رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أنّ ألمانيا تواجه ارتفاعًا "خطيرًا للغاية" في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال لوثار فيلر إنه لا يزال من الممكن السيطرة على الفيروس من خلال "الامتثال المنهجي للتدابير المشددة"، مضيفا أن "الوضع العام أصبح خطيرًا جدًا".

وفرضت السلطات الألمانية في العاصمة برلين، الثلاثاء، الارتداء الإجباري للكمامات في الأسواق والطوابير في مناطق معينة بالعاصمة برلين.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن السلطات المحلية في العاصمة لم تلجأ لفرض الإغلاق العام في المدينة مجددًا للحد من انتشار الفيروس القاتل.

ودعا عمدة برلين، مايكل مولر، المواطنين إلى الالتزام بالقواعد الجديدة، لتجنب إعادة فرض قيود كورونا الصارمة مرة أخرى.

وأضاف: "نحن قلقون حيال الوضع بعد الإغلاق العام. لم يعد لدى السياسيين العديد من الخيارات لاعتماد التدابير التي تحول دون وقوع ذلك (موجة أخرى)".