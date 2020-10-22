اقترب تحقيق الحلم.. دراسة تؤكد فاعلية لقاح أكسفورد ضد كورونا

أكدت دراسة جديدة، اليوم الخميس، أن لقاح أكسفورد أثبت فاعلية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.

ووجد باحثون في جامعة بريستول أن اللقاح ينقل التعليمات الخاصة ببروتين كوفيد19، التي تنسخ الخلايا آلاف المرات لإنتاجه بكميات كبيرة.

ويعني هذا أن الجهاز المناعي للشخص يكون مهيأ بعد ذلك للتعرف على الفيروس ومكافحته دون أن يمرض به، ما يعد بشرى سارة للتوصل إلى لقاح نهائي ضد الفيروس.

يقول الدكتور ديفيد ماثيوز، من كلية الطب الخلوي والجزيئي في بريستول، والذي قاد الدراسة: "حتى الآن، لم تكن التكنولوجيا قادرة على تقديم إجابات بمثل هذا الوضوح، لكننا نعلم الآن أن اللقاح يفعل كل ما توقعناه وهذه أخبار جيدة في معركتنا ضد المرض".

وقالت سارة جيلبرت، التي تقود تجربة اللقاح بجامعة أكسفورد: "تؤكد الدراسة أن كميات كبيرة من بروتين سبايك لفيروس كورونا يتم إنتاجها بدقة كبيرة، وهذا يقطع شوطًا طويلًا في تفسير نجاح اللقاح في إحداث استجابة مناعية قوية ضد الفيروس".

وينتظر العالم أجمع نتائج التجارب على لقاح أكسفورد، من أجل الانتهاء من الكابوس الذي يؤرق الجميع.