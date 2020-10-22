الاستخبارات الأمريكية تتخذ قرارا بشأن دور موسكو في الأمراض الغامضة لمسؤوليها بروسيا والصين

اتهم العديد من الجواسيس والدبلوماسيين الأمريكيين إدارة ترامب بالفشل في إجراء تحقيق شامل في الأمراض الغامضة التي أضرت بالمسؤولين الأمريكيين العاملين في كوبا والصين وروسيا بين عامي 2016 و 2018، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقال مارك لينزي، الذي عمل في وزارة الخارجية في الصين في عام 2017، للصحيفة الأمريكية، إن "هذا تستر متعمد وعالي المستوى" فقد عانى من أعراض مثل فقدان الذاكرة أثناء عمله في الصين قبل عامين.

وفي إشارة واضحة إلى روسيا، أكد أن كبار المسؤولين الأمريكيين "يعرفون بالضبط أي بلد" هو المسؤول وأنه لا كوبا ولا الصين، بل دولة أخرى "لا يعرفها وزير الخارجية مايك بومبيو، والرئيس دونالد ترامب تريد المواجهة ".

من جانبه، كشف الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، مارك بوليمروبولوس، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أنه اضطر إلى التقاعد أخيرًا بسبب الصداع النصفي الذي طال أمده الذي أصر على حدوثه بعد أن عانى من الغثيان والدوار في غرفة فندق في موسكو.

ورد أن بوليمروبولوس ساعد وكالة المخابرات المركزية في إدارة عمليات سرية في روسيا وأوروبا.

وفي مقابلة منفصلة مع المنفذ الإخباري، اتهم وكالة المخابرات المركزية برفض منحه هو وغيره من الضباط المتضررين الرعاية الطبية المناسبة.

ويجب عليهم تقديم المساعدة الطبية التي نحتاجها، والتي لا تشمل إخبارنا بأننا جميعًا نبتكرها. وشدد على أنني أريد من الوكالة أن تتعامل مع هذا على أنه إصابة قتالية ".

وحث بوليمروبولوس وكالة المخابرات المركزية على التحقيق في القضايا ، مضيفًا أن "الوكالة ستضطر للرد على هذا".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين لم تذكر أسماؤهم ادعائهم أن مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل كانت تعلم أن لدى روسيا دافعًا للإضرار بصحة العملاء الأمريكيين ، لكنها لم تكن مقتنعة بحدوث الهجمات أو ما إذا كانت روسيا مسؤولة.

ونفت موسكو مرارًا وتكرارًا مزاعم التورط في هجمات إشعاع الميكروويف المزعومة التي دفعت ظاهريًا مجموعة من المسؤولين الأمريكيين العاملين في روسيا وكذلك كوبا والصين في السنوات السابقة إلى الإصابة بأعراض شملت مشاكل متعلقة بالتوازن والرؤية.