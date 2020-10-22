قبل المناظرة الأخيرة| ترامب يجري فحصا لـ كورونا.. والبيت الأبيض يعلن النتيجة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن نتائج فحص الرئيس دونالد ترامب الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية، وذلك قبل إجراء المناظرة الأخيرة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني إن ترامب خضع لاختبار كورونا على متن طائرة الرئاسة أثناء سفره إلى قاعة المناظرة في ناشفيل.
كما أكد مارك ميدوز مدير مكتب الرئيس دونالد ترامب، أن الفحص الأخير للرئيس جاء سلبيا.
وكانت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، ظهرت اليوم الخميس، برفقة زوجها، للمرة الأولى بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت ميلانيا بفستان أسود وهي تتجه برفقة زوجها ترامب إلى طائرة الرئاسة للسفر إلى ناشفيل للمشاركة في المناظرة الرئاسية الأخيرة ضد المنافس الديمقراطي جو بايدن المقرر إجراؤها اليوم.
يذكر أنه كان من المقرر إخضاع المشاركين في المناظرة لفحص كورونا، إلا أن البيت الأبيض وترامب رفضا مرارا تحديد موعد آخر لفحص الرئيس قبل المناظرة الأخيرة.
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