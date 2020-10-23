وزير الاعلام السابق يشكر الاردنيين .. تغريدة

دوت الخليج :- وجه وزير الاعلام السابق امجد العضايلة الشكر لجميع من ارسل له رسالة ثناء بعد مغادرته الحكومة .

وقال العضايلة في تغريدة على تويتر نشرها الاربعاء :

أشكر جميع الزملاء والأخوة والأخوات والأصدقاء والأعزاء على رسائل الود والثناء، بعد مغادرة موقع المسؤولية الحكومية. مشاعركم النبيلة وشهادتكم الصادقة مصدر اعتزاز ورضى لا يفنى. أسأل المولى جل وعلا أن يحفظكم جميعًا وأن يحمي وطننا وقيادتنا.

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