القبض على 93 مشتبهاً به ومطلوباً خلال اليوم الخامس من الحملة الامنية في الاردن

دوت الخليج : - بينت مديرية الامن العام، أن الحملة الأمنية التي أوعز مدير الأمن العام بتنفيذها أفضت في يومها الخامس إلى القاء القبض على 93 مشتبهاً به ومطلوباً بقضايا فرض الإتاوات وترويع المواطنين.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم، إنها واصلت جهودها المبذولة في مختلف المحافظات وضمن فرق أمنية انتشرت لتنفيذ خطة أمنية تستهدف المطلوبين والمشتبه بتنفيذهم لأعمال خارجة عن القانون تعكر صفو المجتمع، حيث تم القبض على 93 شخصاً من بينهم 3 من المطلوبين المصنفين بالخطرين.

كما شكرت المديرية كافة المواطنين على تعاونهم، مجددة دعوتها لهم بالإبلاغ عن أي معلومة أو مشاهدة أو شكوى ترتبط بأعمال فرض الإتاوات أو البلطجة أو ترهيب وترويع المواطنين، ومؤكدة عزمها على التصدي لكافة الخارجين عن القانون ومنع شرورهم.