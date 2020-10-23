تركيا تسجل ارتفاعًا يوميًا قياسيًا جديدًا في أعداد حالات كورونا

كشفت وزارة الصحة التركية، الخميس، إن تركيا سجلت 2102 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وهي أعلى زيادة يومية جديدة منذ 8 مايو.
وذكرت وساشل الاعلام الرسمية أنه تم تأكيد 2102 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 ، العدد الإجمالي للمصابين هو 355.582 حالة. توفي 71 مريضا ، وبلغ عدد القتلى 9584. وقد شفي ما يصل إلى 1،581 مريضا اليوم ، العدد الإجمالي هو 310،027 مريضا.
وفقًا لوزير الصحة فخر الدين قوجة، وصلت جائحة COVID-19 في البلاد إلى ذروتها الثانية.
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