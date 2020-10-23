تونس: 1462 إصابة بفيروس كورونا في المدارس

أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 1462 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بالمؤسسات التربوية، منذ يوم 15 سبتمبر وحتى اليوم.

وذكرت الوزارة - في بيان حول حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بالوسط المدرسي - أن الإصابات شملت 709 مؤسسات تربوية، وطالت الإصابات 626 تلميذًا و663 معلمًا و131 كادرًا إداريًا، أما الإصابات في صفوف العملة بهذه المؤسسات فقد بلغت 42 إصابة.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت، أمس/الأربعاء/، تسجيل 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 740 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 1442 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 45 ألفًا و482 مصابًا.