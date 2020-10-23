يواجه مهاجم ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش عقوبة السجن لمدة 6 أشهر، بعدما خرق قواعد الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا المستجد في بلده صربيا.
وحسبما أوضحت وكالة أنباء "تانجوب" الصربية، فإن يوفيتش (22 عاما) لم يمتثل للتعليمات عندما عاد إلى بلاده في مارس الماضي، بينما كان كل زملائه بمنازلهم في مدريد.
وقال مكتب المدعي العام في صربيا إن يوفيتش "خالف قواعد العزل لدى وصوله إلى بلاده"، فيما يبقى القرار النهائي لعقوبة اللاعب بيد القضاء.
ومن المحتمل أن يسجن المهاجم الدولي لمدة تصل إلى 6 أشهر، كما أن يوفيتش سيتعين عليه دفع غرامة تصل إلى 30 ألف يورو.
ومن المقرر أن ينطق القاضي بالحكم المنتظر، الجمعة، وفقا لتقارير إعلامية محلية.
ومنذ انتقاله إلى الفريق الملكي عام 2019 قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني، فشل يوفيتش في لفت الأنظار ولازم مقعد البدلاء في معظم المباريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهاجم ريال مدريد قد يُسجن 6 أشهر بسبب "جريمة كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.