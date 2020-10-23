هيئة الدواء الأمريكية توافق على عقار ريمدسيفير كعلاج لفيروس كورونا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار ريمدسيفير المضاد للفيروسات، كعلاج لفيروس كورونا المستجد.

وساعد الدواء الوريدي في تقصير وقت الشفاء لبعض المرضى، وقد كان أحد الأدوية المستخدمة في علاج الرئيس دونالد ترامب الذي ثبتت إصابته بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.. حسبما أفادت قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم / الخميس/.

ويعد ريمدسيفير الآن العلاج الأول والوحيد المعتمد بالكامل في الولايات المتحدة لكوفيد-19 الذي أصاب نحو 41.3 مليون شخص وقتل أكثر من مليون آخرين، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.