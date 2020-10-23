إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخين

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، عددًا من الأهداف التابعة لحركة حماس في غزة، ردًا على إطلاق صاروخين من القطاع صوب مدينة عسقلان.
وقالت مصادر محلية في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعًا لحركة حماس شرق خانيونس جنوب القطاع، بعدد من الصواريخ.
كما قصفت الطائرات الإسرائيلية، موقعًا لحماس غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وأرضا زراعية شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، أطلقا صوب مدينة عسقلان.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أطلق من قطاع غزة صاروخين نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض أحدهما من قبل منظومة القبة الحديدية".
ودوت صافرات الإنذار في مناطق عسقلان واسدود ومناطق متفرقة في غلاف قطاع غزة، فيما بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاطع فيديو لعملية اعتراض الصواريخ.
وتواصلت خلال الأيام الأخيرة عمليات إطلاق الصواريخ بشكل متقطع من قطاع غزة صوب إسرائيل، كان آخرها مساء الثلاثاء، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة.
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