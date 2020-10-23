بث مباشر .. المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن قبل انتخابات الرئاسة

بدأت المناظرة الثالثة بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن والتى تنظم فى قاعة جامعة بلمونت فى مدينة ناشفيل بولاية تنيسى، وهى الأخيرة بين المرشحين قبل 12 يومًا من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 3 نوفمبر القبل.





وقرر القائمون على هذه المناظرة إن كل من ترامب وبايدن سيكون لديه دقيقتان يغلق الميكروفون تلقائيًا عن نفادهما، فيما يفتح عند المرشح الآخر منعا للمقاطعة والتراشق الكلامى، الذين شهدتهما المناظرة الأولى فى 29 سبتمبر الماضى. وسوف تقسم المناظرة إلى 6 أجزاء طول كل منها 15 دقيقة كما ستتناول التصدى لوباء كوفيد 19، الأسر الأمريكية، العنصرية فى الولايات المتحدة، الأسر الأمريكية، تغير المناخ، الأمن الوطنى، والقيادة.

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