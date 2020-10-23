بايدن : ترامب يمنح الشرعية للنظام فى كوريا الشمالية وزعيمها البلطجى

ورد ترامب، أن اوباما اعتبر كوريا الشمالية تحديا كبيرا ولكن زعيمها أصبح تربطه بي علاقة جيدة ولن يفكر في عمل عدائى.

وبدأت المناظرة الثالثة بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن والتى تنظم فى قاعة جامعة بلمونت فى مدينة ناشفيل بولاية تنيسى، وهى الأخيرة بين المرشحين قبل 12 يومًا من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 3 نوفمبر المقبل.

وقرر القائمون على هذه المناظرة إن كل من ترامب وبايدن سيكون لديه دقيقتان يغلق الميكروفون تلقائيًا عن نفادهما، فيما يفتح عند المرشح الآخر منعا للمقاطعة والتراشق الكلامى، الذين شهدتهما المناظرة الأولى فى 29 سبتمبر الماضى.

وانقسمت المناظرة إلى 6 أجزاء طول كل منها 15 دقيقة كما ستتناول التصدى لوباء كوفيد 19، الأسر الأمريكية، العنصرية فى الولايات المتحدة، الأسر الأمريكية، تغير المناخ، الأمن الوطنى، والقيادة.