عاجل .. بايدن يهاجم ترامب : فشل فى مواجهة كورونا وسنموت بسبب الوباء

وأضاف خلال مناظرته مع ترامب: "نحن لم نتعلم أن نتعايش مع كورونا كما يقول ترامب ولكننا نموت بسبب الوباء".
ورد ترامب على بايدن، قائلا إن كل الحلول المطروحة من بايدن هى الإغلاق ولكننا لن نسير فى هذا الطريق، مؤكدا ليس بمقدورنا اغلاق البلاد مجددا وبايدن كان ضد قرارى اغلاق الحدود أمام الصينيين.
وشدد على أن منافسه بايدن تعامل بمنتهى السوء خلال أزمة إنفلونزا الخنازير خلال عمله بالسلطة.
وتابع: "بايدن يتحمل أن يغلق على نفسه وكسب الأموال ولكننى والأمريكيين لن نستطيع إغلاق البلاد".
وبدأت المناظرة الثالثة بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن والتى تنظم فى قاعة جامعة بلمونت فى مدينة ناشفيل بولاية تنيسى، وهى الأخيرة بين المرشحين قبل 12 يومًا من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 3 نوفمبر المقبل.
وقرر القائمون على هذه المناظرة إن كل من ترامب وبايدن سيكون لديه دقيقتان يغلق الميكروفون تلقائيًا عن نفادهما، فيما يفتح عند المرشح الآخر منعا للمقاطعة والتراشق الكلامى، الذين شهدتهما المناظرة الأولى فى 29 سبتمبر الماضى.
وسوف تقسم المناظرة إلى 6 أجزاء طول كل منها 15 دقيقة كما ستتناول التصدى لوباء كوفيد 19، الأسر الأمريكية، العنصرية فى الولايات المتحدة، الأسر الأمريكية، تغير المناخ، الأمن الوطنى، والقيادة.
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