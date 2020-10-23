وشدد خلال المناظرة مع منافسه بايدن، أنه لا يوجد من هو أكثر صرامة منى إزاء روسيا.
ورد بايدن على منافسه ترامب، "أنا لم أحصل قط على أى اموال من أى مصدر خارجى أو أى دولة وأنا أفصحت عن سجلاتى الضريبية"، مطالبا ترامب بالكسف عن سجلاته الضريبية.
وتساءل بايدن: "لماذا لم يتخذ ترامب قرارا بشأن ما أثير حول دفع أموال لقتل جنود أمريكيين فى أفغانستان؟".
وقال بايدن، إن أى دولة تتدخل فى الانتخابات ستدفع الثمن إذا أصبحت رئيسا سواء كانت روسيا أو الصين أو إيران.
ومن ناحيته قال ترامب، "محاميى يعمل حاليا على إعداد السجلات الضريبية وأنا دفعت ملايين الدولارات كضرائب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتهم بايدن بالحصول على 3.5 مليون دولار من روسيا .. والأخير يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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