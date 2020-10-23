عقوبات أوروبية على روسيا بسبب الهجمات السيبرانية

وتم فرض عقوبات على مسؤولين فى الاستخبارات العسكرية الروسية ومركز عمليات خاصة تابع لها، تشمل تجميد الأصول وحظر دخول أراضى الاتحاد وبريطانيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وقال مجلس الاتحاد الأوروبى إن الهجمات السيبرانية على البرلمان الألمانى تسببت بتعطل أنظمته الإلكترونية لعدة أيام وسرقة بيانات واختراق البريد الإلكترونى لعدد من النواب والمستشارة أنغيلا ميركل. كما اتهم الاتحاد الأوروبى روسيا بمحاولة اختراق شبكة Wi-Fi لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التى يقع مقرها فى هولندا. وأكد وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب "تضامن المملكة المتحدة مع ألمانيا والشركاء الأوروبيين فى محاسبة روسيا على الهجمات السيبرانية الهادفة إلى الإضرار بالدول الديمقراطية الغربية". يذكر أن روسيا كانت قد رفضت الاتهامات الغربية بشن هجمات سيبرانية، مؤكدة أنه لا توجد أى أدلة تؤكد صحتها، ونفت أى علاقة لها بالهجمات السيبرانية.

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